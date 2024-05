Élvio Sousa, cabeça de lista do JPP às legislativas regionais de domingo, acusa Miguel Albuquerque, o candidato do PSD-M, de ser o causador da crise política que assolou o arquipélago.

“Ainda ontem Albuquerque dizia que poderíamos pagar caro não haver estabilidade, e a curiosa verdade é que o homem não se enxerga, pois ele próprio foi agente desta crise política”, realçou Élvio Sousa.

“As empresas e as famílias madeirenses estão pagar, sim, muito caro pelo facto de não termos um Orçamento aprovado, pela birra interesseira do PSD. Estamos todos a pagar caro sim, pelos pecados da gula pelo poder de Albuquerque e companhia. Ele paralisou a administração pública, a atualização dos apoios sociais e a flexibilização económica”, elaborou.

O candidato do JPP defende que Albuquerque tem de ser “castigado”.

“Não com paus, nem com pedras, mas nas urnas agora a 26 de maio. Está demasiado agarrado ao poder e a proteger meia dúzia de negócios obscuros de dois ou três amigos que lesaram e lesarão as finanças regionais. Peço aos madeirenses que não tenham medo de arriscar nesta mudança necessária, não tenham medo de por Albuquerque na rua. Peço que confiem neste nosso projeto regional, moderado, sensato, com capacidade governativa, responsabilidade e acima de tudo preparado para limpar todos os vícios desta terra, levando-a para um futuro justo e próspero”, observou.