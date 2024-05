O representante da República já agendou a audiência aos partidos com representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, com o intuito de formar Governo “com a maior brevidade”.

Ireneu Barreto aponta para a “urgência em encontrar uma solução de Governo que permita a aprovação de um Programa de Governo e de um novo Orçamento Regional com a maior brevidade”, por forma a, “ logo que estejam reunidas as condições formais e politicas, poder proceder à nomeação do Presidente do XV Governo Regional”.

As forças partidárias serão ouvidas por ordem do menos ao mais votado, pelo que será o PAN o primeiro a ser auscultado e o PSD o último.

Conheça a ordem de chegada dos partidos ao Palácio de São Lourenço:

• Pessoas – Animais – Natureza, pelas 10h;

• Iniciativa Liberal, pelas 11h;

• Centro Democrático Social, pelas 12h;

• Chega, pelas 14h;

• Juntos Pelo Povo, pelas 15h;

• Partido Socialista, pelas 16h;

• Partido Social Democrata, pelas 17h;