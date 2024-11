O parlamento madeirense aprecia a proposta da Iniciativa Liberal que “recomenda ao Governo da República o Reconhecimento de Edmundo González Urrutia como Presidente da República da Venezuela”

Nuno Morna lembrou que “o mais recente processo eleitoral na Venezuela culminou na eleição de Edmundo González Urrutia como Presidente da República, como o demonstram as atas eleitorais, com base em resultados que foram validados por observadores independentes e pela própria sociedade civil venezuelana, que o consideram o legítimo vencedor do pleito”.

Lembrando que a Venezuela é um país com uma dimensão importante para Portugal, pela comunidade portuguesa que reside naquele país, o deputado único entende que o reconhecimento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo da Venezuela pelo Governo Português “contribuirá para uma saída pacífica e democrática da crise venezuelana, promovendo a reconstrução institucional e o restabelecimento da confiança na ordem democrática”.