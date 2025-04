Proteção Civil recomenda cautela à população devido ao tempo para sábado

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) alerta a população para os possíveis impactos do mau tempo e recomenda a adoção de medidas preventivas, sobretudo nas áreas mais vulneráveis. Tudo isto porque o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento das condições meteorológicas para amanhã, sábado, 5 de abril. As previsões indicam um aumento significativo da precipitação e da intensidade do vento.

Segundo o IPMA, o vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sudoeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e, temporariamente, nas zonas extremas leste e oeste da ilha. Está também prevista precipitação por vezes forte durante a tarde, especialmente na vertente sul e nas regiões montanhosas.

Entre as principais recomendações destacam-se:

* Assegurar a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais, removendo inertes e objetos que possam obstruir o fluxo da água;

* Garantir a fixação adequada de estruturas soltas, como andaimes, placards e objetos suspensos;

* Redobrar os cuidados na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido ao risco de queda de ramos e árvores;

* Evitar a circulação junto à orla costeira e em zonas propensas a galgamentos do mar;

* Ajustar comportamentos e atividades às condições meteorológicas previstas, evitando deslocações desnecessárias;

* Não circular em áreas com edifícios em risco de derrocada;

* Manter especial atenção em zonas montanhosas, encostas expostas e áreas costeiras;

* Acompanhar as informações meteorológicas e seguir as indicações das autoridades de Proteção Civil e Forças de Segurança.

A população é aconselhada a manter-se atenta às atualizações dos serviços meteorológicos e a seguir todas as recomendações de segurança.