O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um Aviso de Sinal 1 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira que prevê vento de força 8 (63 a 74 km por hora) ou superior, começando no quadrante de NW 2.

Tento em conta este cenário, a Capitania do Porto do Funchal, recomenda aos proprietários e armadores de embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.