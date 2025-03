Bombeiros de Machico realizam operação de resgate em zona perigosa no Larano

Uma equipa de resgate e socorro em montanha dos Bombeiros Municipais de Machico (BMM) realizou, ao início desta tarde, uma operação complexa de socorro na vereda do Larano, em Machico. Segundo apurou o JM, dois turistas estavam a percorrer aquele trilho quando sofreram um pequeno incidente que os deixou a poucos metros de um abismo e de uma queda que podia ser fatal.

As duas pessoas escorregaram numa zona considerada fora do trilho pedestre recomendado, uma área perigosa e muito escorregadia. Felizmente, os turistas tiveram sorte e sofreram apenas ferimentos ligeiros. No entanto, foi necessária a intervenção dos bombeiros para os retirar do local.

De acordo com João Lima, comandante dos Bombeiros Municipais de Machico, foram utilizadas cordas para garantir a segurança na retirada dos turistas. “Em princípio, não será necessário o encaminhamento para uma unidade hospitalar, pois os ferimentos consistem em pequenas escoriações, arranhões superficiais e sem gravidade. Contudo, estão a ser acompanhados pela nossa equipa pré-hospitalar até à estrada e lugar seguro, para garantir que não ocorram novos problemas”, afirmou o comandante.

A corporação de Machico mobilizou dois veículos e seis elementos para esta operação de resgate e socorro.