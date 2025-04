Árvore cai sobre cabos elétricos e bloqueia trânsito na Ponta do Sol

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol procederam, esta noite, ao corte de uma árvore que caiu sobre a via pública na Levada do Poiso, no sítio do Lombo de São João, concelho da Ponta do Sol.

A árvore tombou sobre cabos elétricos, representando um risco para a segurança da população e da circulação rodoviária. Para garantir a normalização da situação, a empresa responsável pela distribuição de eletricidade também foi acionada para o local, assegurando que todas as condições de segurança fossem cumpridas.

De acordo com uma fonte local, o trânsito foi interrompido desde a Estrada do Livramento até à zona de São João, devido à obstrução causada pela queda da árvore.

Para a operação de remoção, foram mobilizados dois elementos dos bombeiros e uma viatura ligeira, que trabalharam no corte e remoção da árvore, de forma a restabelecer a normalidade na circulação rodoviária