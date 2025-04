Depressão Núria já causa 11 ocorrências na Madeira

A Madeira registou 11 ocorrências entre a meia-noite e o meio-dia desta quinta-feira, 3 de abril, devido à passagem da depressão Núria. As condições meteorológicas adversas mobilizaram um total de 35 operacionais e 14 meios terrestres para intervenção e resposta a vários acidentes e incidentes na região.

De acordo com os dados fornecidos pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), foram registadas cinco ocorrências de afetação de estruturas, um desabamento de estruturas edificadas, três situações de sinalização de perigo e dois movimentos de massas. Estas ocorrências distribuíram-se pelos seguintes concelhos: Santa Cruz (5), Ponta do Sol (3), Câmara de Lobos (1), Ribeira Brava (1) e Funchal (1).

Uma das situações mais relevantes ocorreu no Parque de Estacionamento do Jardim, na Ponta do Sol, onde a presença de lamas afetou a normal utilização do espaço. Contudo, a intervenção rápida das autoridades permitiu repor a normalidade em tempo útil.

Todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelos serviços municipais, garantindo a segurança da população e a minimização de danos materiais.