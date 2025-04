Bom dia!

O Castelejo, no Estreito de Câmara de Lobos, está de luto pela trágica morte de uma criança de cinco anos, que ficou presa no vidro da janela do carro. Os pais estão em estado de choque e os vizinhos não escondem a desolação. A família chora o segundo óbito de um menor em pouco tempo, já que o menino falecido era primo da rapariga que morreu atropelada por um carro no Rali Vinho Madeira em agosto de 2022.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o mau tempo. Nuria derramou caos e preocupações. A precipitação acumulada chegou a níveis de aviso vermelho, ontem, em zonas como o Pico e Chão do Areeiro, mas também na Ponta do Sol. A depressão Nuria causou derrocadas e estragos em vias públicas.

Saiba ainda que Café do Teatro oferece cadeira de 5.000 euros a menino de dois anos e que Ministério Público admite “desespero” de homem acusado de tentativa de homicídio no Porto Santo.

Festival da Canção reúne 12 temas em torno do Espaço é outro assunto de relevo nesta edição que destaca o aerobus. Viagens noturnas causaram meio milhão de prejuízos. A CAM, empresa operadora, justifica a redução do horário de funcionamento com a falta de financiamento público.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!