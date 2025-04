Bom dia!

Pai, mãe e filho trabalham. Têm rendimentos fixos, mas asseguram ser insuficientes para suportar as rendas elevadas com que se depararam, desde dezembro, quando o antigo senhorio entendeu não renovar o contrato. Mais de três meses depois de terem saído de casa, dormem no carro, um Mercedes, estacionado no Caniço. Segurança Social lamenta que a família tenha rejeitado soluções apresentadas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um madeirense condenado em Jersey a 13 anos de cadeia por múltiplos crimes sexuais.

Saiba ainda que Francisco Franco foi a sétima melhor do País nos exames. No ensino básico, as melhores notas na Região pertencem a escolas privadas. Ranking suscita dúvidas e críticas.

Destaque também nesta edição para um Antes e Depois. Moda quebrou barreiras. A evolução dos tempos também se mede pela indumentária. Os estilistas Fátima Lopes e João Pedro recordam que a moda também ajudou a mudar mentalidades.

Não perca ainda o Festival Aqui Acolá. Sírio Omar Souleyman promete eletrizar Ponta do Sol.

