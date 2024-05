A candidatura da Iniciativa Liberal (IL) às eleições regionais acusou esta tarde o candidato do JPP de “andar distraído ou ser mentiroso”, por, segundo os liberais, ter dito a IL “não falava em redução do Estado na Autonomia”.

“Para além de Nuno Morna, cabeça de lista, já ter referido isso tanto no debate na RTP, como no da RDP, bem como em inúmeras declarações à imprensa regional e nacional, no dia 8 deste mês a IL remeteu à imprensa a sua ideia de emagrecimento do Estado na governança regional”, sublinha a IL em comunicado.

A IL diz por isso que “ou Élvio Sousa anda distraído ou mentiu”.

“Como não acreditamos em políticos distraídos, caiu a máscara à liderança sonsa do JPP. São iguais aos outros, pois para eles vale tudo, até recorrer à mentira”, conclui o partido liderado na Madeira por Nuno Morna.

Privatização com prudência; corte de gastos supérfluos, centralizando as compras de bens e serviços públicos; reavaliação da política de subsídios; investimento inteligente em infraestruturas; inovação na Saúde e na Educação e renegociação da Dívida e Avaliação dos Incentivos Fiscais, são as propostas da IL no que respeita à reforma da gestão pública na Madeira.