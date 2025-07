O Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira é comemorado a partir das 10 horas.

No seminário Diocesano, na rua do Jasmineiro, é apresentado, às 10h30, o programa pastoral para 2025/2026.

Às 11 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, tem lugar o espetáculo que encerra a oficina ‘Grande Cena’.

A Casa do Povo de São Roque do Faial acolhe, entre as 15 e as 18 horas, o Fórum ‘São Roque do Faial - Terra de História e Futuro’, que assinala o início das comemorações dos 100 anos do lançamento da primeira pedra da atua igreja paroquial.

O Centro de Congressos da Madeira acolhe, pelas 18 horas, um evento da Orquestra Clássica da Madeira, que encerra a sua temporada homenageando o maestro madeirense Fernando Eldoro.

Em Santa Cruz, às 21h30, arranca o XXVII Encontro de Folclore, que conta com a atuação de grupos da Madeira e do rancho folclórico de Benfica do Ribatejo.

Às 22 horas, na Calheta, o Saccharum inaugura os Cosy Concerts, com a atuação de Carolina Latte.

No Parque de Santa Catarina, o último dia do Summer Opening traz o grupo Revenge of the 90’s e o projeto Para Sempre Marco.

Tenha um bom fim de semana!