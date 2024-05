O auditório do Centro Cultural da Quinta Magnólia, acolhe esta sexta-feira, dia 17 de maio, pelas 9h30, a Apresentação Pública do “Catálogo de Plantas Vasculares Nativas da Madeira e Porto Santo – Projeto REGIS”.

Trata-se de uma iniciativa que acontece no âmbito do “Dia Internacional do Fascínio das Plantas” que se assinala no dia 18.

Este catálogo foi elaborado no âmbito do projeto REGIS - “Conservação de REcursos GenétIcoS Florestais na Madeira” e é composto por 76 fichas de plantas vasculares nativas das ilhas da Madeira e Porto Santo. Neste consta informação obtida entre 2019 e 2023, relativa às plantas que foram alvo dos trabalhos de inventariação e monitorização.

São apresentados mapas da distribuição das populações de cada planta e identificadas as principais pressões e ameaças que as afetam, bem como aos seus habitats.

Trata-se de um trabalho que pretende compilar informação relevante sobre uma parte significativa da flora nativa regional, contribuindo não só para o aumento do conhecimento científico sobre estes valores naturais, como também para a sua divulgação e salvaguarda.