A Semana da Saúde, que se prolonga entre 9 e 16 de maio, terá no próximo sábado a sua cerimónia oficial de abertura, às 10h30, no largo Padre Lomelino, no centro do Caniço.

Este projeto, iniciado em 2008 enquanto rastreio de risco cardiovascular, foi crescendo até se tornar na Semana da Saúde, conforme realça uma nota da Missão Ilhafarma. Após o interregno forçado por contingência da pandemia, a Semana da Saúde regressou, com o mote a focar-se na avaliação e sensibilização para o risco cardiovascular.

No fim de semana de 11 e 12 de maio, entre as 9h e as 18 horas de sábado e entre as 9h e as 17h30 de domingo, decorrerá o rastreio de avaliação de risco cardiovascular. Durante o fim de semana, colaboradores do parceiro GaloActive, irão orientar várias aulas de cariz físico e desportivo, e em paralelo decorrerá um torneio de futebol. Para os mais novos, existem diversas atividades, com uma mini-farmácia, basquetebol, ténis de mesa e insufláveis (poderá consultar o programa completo no link em seguida).

No domingo, dia 12 de maio, pelas 16 horas, terá lugar uma Caminhada Saudável, de acesso gratuito, de cariz solidário, em que a entidade organizadora doará um euro por participante à Liga Portuguesa Contra o Cancro. A Semana da Saúde culminará numa palestra das Jornadas da Saúde sobre Risco Cardiovascular que ocorrerá na Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Caniço na quinta-feira, dia 16 de maio, pelas 21 horas.

“O estudo e_COR - Prevalência de Fatores de Risco Cardiovasculares na População Portuguesa, veio revelar-nos que a população portuguesa necessita de controlar melhor os seus fatores de risco para doenças do cérebro e cardiovasculares, com um enfoque específico na diabetes mellitus, colesterol elevado, hipertensão arterial, pré-obesidade/obesidade e tabagismo, defendendo a necessidade de se desenvolverem estratégias para rastrear a população em geral quanto aos fatores de risco para as doenças cardiovasculares e promover medidas de estilo de vida adequadas e literacia em saúde”, pode ler-se ainda.

O programa, Missão Ilhafarma - A Sua Saúde, a Nossa Missão, é um programa de literacia em saúde, parceiro da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde SPLS, que apresenta como objectivo final dotar o cidadão de ferramentas válidas, baseadas na mais recente evidência científica, que lhe permitam gerir e tomar decisões informadas, para com a sua Saúde e a dos outros.