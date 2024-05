No próximo dia 21 de maio, terça-feira, terá lugar pelas 18h00, no Museu de Eletricidade da Madeira - Casa da Luz, a inauguração do Programa de Exibição Experimental do projeto TRANSGRESSION art + technology PR2, organizado pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica.

Nesta sessão, será apresentado o projeto ‘TRANSGRESSION art + technology PR2’ e os Programa PEE - Programa de Exibição Experimental (2024) e o PRA - Programa de Residência Artística (2023) pelo Diretor e Curador Hernando Urrutia, contando, ainda, com as intervenções do presidente do Conselho de Administração da APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, Maurício Marques, da diretora Regional de Cultura, Natércia Xavier, e da diretora do Museu de Eletricidade da Madeira - Casa da Luz, Luísa Garrido.

Serão, ainda, projetados vídeos com as mensagens dos vencedores da Bolsa PRA - Programa de Residência Artística, Malitzin Cortez CNDSD e Iury Lech, com residências artísticas na Associação Musical e Cultural Xarabanda e na Associação Teatro Experimental do Funchal - ATEF, respetivamente, realizadas em 2023.

O Programa de Exibição Experimental visa a exibição de obras audiovisuais experimentais, através do encontro com transgressões de vários campos e da visão de cada um dos diferentes artistas selecionados, em prol dos seguintes objetivos: “apoiar a produção artística dos Novos Media e as Média-Artes Digitais para os criadores a nível regional, nacional e internacional; e promover a criação, difusão e investigação artística dos Novos Media e das Média-Artes Digitais na área do Audiovisual Experimental”.

Além disso, destaca-se ainda no leque de objetivos “a criação de novos públicos e motivação do público geral, com especial interesse no público jovem estudante nas suas procuras experimentais; propiciar a acessibilidade da arte contemporânea digital e ser um encontro desde a própria cidade à arte contemporânea digital dos Novos Media e as Media-Artes Digitais como meio da experimentação e a investigação nas novas narrativas audiovisuais experimentais”.

“É de salientar que o projeto passa ainda por virar a cidade a cidade do Funchal e a Região Autónoma da Madeira como um espaço disposto para a arte contemporânea digital atual da Média-Arte Digital com capacidade de revalidar o seu prestígio a nível Regional, Nacional e Internacional, como uma cidade que também pode ser reconstruída no âmbito das novas manifestações da arte contemporânea dos Novos Media e a Média-Arte digital”, refere um comunicado da Associação enviado à redação.

Os artistas, selecionados através de uma open call, apresentam vários temas, conceitos e questões colocadas pelas suas obras, sob diferentes formas de narrativas através de processos de múltiplas linguagens de erros ou novos processos tecnológicos.

O Programa propõe a divulgação e assimilação de experiências, métodos e saberes, potenciando as relações pensamento/ação e criatividade/inovação, nas experiências cambiantes da sociedade contemporânea e as linguagens que viabilizam essas alterações e novas experiências e prevê uma programação de 6 sessões que decorrerão em outubro do presente ano, em parceria com o Museu de Eletricidade da Madeira - Casa da Luz.

Destinado ao público em geral, mas com ênfase no público jovem em cursos ligados às Artes Visuais e à área dos Novos Media, a entrada para o evento é livre.

Recorde-se que o Projeto TRANSGRESSION art + technology PR 2 | 2023-2024, organizado pela APCA, conta com a curadoria de Hernando Urrutia, diretor Artístico para projetos nas áreas dos Novos Media e Média-Artes Digitais, e é apoiado pela DG ARTES - Direção Geral das Artes e pela República Portuguesa – Cultura.