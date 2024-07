No âmbito do Túnel 8 - Festival das Artes, que decorre até ao dia 4 de agosto, será realizado hoje, com entrada livre, um concerto tributo a Edmundo de Bettencourt, com Fado ao Centro.

O espetáculo está agendado para as 21h30 desta sexta-feira, na Sociedade de Engenhos. “No ano em que se assinalam os 125 anos do nascimento de Edmundo de Bettencourt, funchalense com raízes familiares na Calheta e figura maior do Fado de Coimbra, uma serenata de tributo a Edmundo de Bettencourt, vinda diretamente de Coimbra”, promove a organização.

Um tributo que terá João Farinha na voz, Luís Barroso na guitarra de Coimbra e Luís Carlos Santos na Viola.

De recordar que o TÚNEL 8 – Festival das Artes, produzido pela Oficina de Ideias das Terras do Oeste – Associação Cultural, é um festival multidisciplinar que integra disciplinas como a música, o teatro, o teatro de rua, a dança, a arte participativa, concerto para famílias e espetáculo-oficina, com apresentações em espaços ao ar-livre e espaços não convencionais, de forma que cada uma das freguesias do concelho da Calheta possa ter um espetáculo diferente e pensado para as especificidades de cada lugar.

Conta, também nesta 2ª edição, com o apoio financeiro da Câmara Municipal da Calheta e da Direção Geral das Artes do Ministério da Cultura.