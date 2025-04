Bombeiros resgatam criança no Caldeirão Verde

Os Bombeiros Voluntários de Santana estão, neste momento, a realizar uma operação de resgate e socorro de uma criança de 12 anos, apurou o JM de fonte do Serviço Regional de Proteção Civil.

Segundo as informações recolhidas pelo Jornal, a criança sofreu uma queda no trilho do Caldeirão Verde, durante a tarde deste domingo.

Quase duas horas depois do alerta, os Bombeiros Voluntários de Santana já se encontram a realizar o caminho de regresso às Queimadas, onde está a ambulância que vai transportar para o serviço de urgências do Centro de saúde de Santana.

Os ferimentos sofridos pela vítima são traumáticos mas de gravidade ligeira. Na operação de resgate estão envolvidas duas viaturas e seis operacionais.