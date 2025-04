CP: Camacha garante permanência e Machico adia decisão

A uma jornada do fim, AD Camacha garantiu este domingo a permanência no Campeonato de Portugal.

O conjunto ‘camacheiro’ venceu em casa o União de Lamas, por 2-0, e beneficiou das derrotas do Gondomar e do Guarda para garantir a manutenção no quarto escalão do futebol nacional.

Por seu turno, Machico empatou a uma bola com o Beira-Mar, no Municipal de Aveiro, permanecendo assim acima da linha de água, mas adiando as contas da manutenção para a derradeira ronda, na qual recebe o Leça, líder destacado da Série B que está apurado para a Fase de Subida. A vitória e o empate garantem logo a permanência, no entanto a derrota também pode ser suficiente.

Os tricolores têm mais três pontos que o Guarda FC, que na última ronda recebe o lanterna vermelha SC Régua. Refira-se que Machico está em desvantagem no confronto direto.

De resto, o Marítimo B foi ganhar hoje ao reduto do Coimbrões, em duelo de equipas já despromovidas.