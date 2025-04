Maria de Fátima Gouveia Soares faleceu hoje. Tinha 91 anos.

A escritora, radicada em Santo Tirso durante várias décadas, manteve sempre uma forte ligação à Região.

Dedicou-se também a partilhar o trabalho que tornou o pai, Horácio Bento Gouveia, uma referência incontornável do meio jornalístico e da escrita nacional. Nesse âmbito, refira-se a missão que cumpria enquanto curadora do Prémio Literário Horácio Bento Gouveia, atribuído anualmente pela Câmara de São Vicente na semana no concelho.

