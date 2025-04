Nos discursos do último dia da XXIII Exposição Regional do Limão, na Ilha, o presidente da Câmara Municipal de Santana pediu mais atenção do Governo Regional para outros setores da agricultura que são “muito importantes para a Região”, comentando que “não só de banana se faz agricultura na Madeira”.

Dinarte Fernandes entende que com a estabilidade a quatro anos que a nova legislatura deve contar, “o Governo Regional possa olhar para setores como a horticultura, a produção de batata-doce de Santana, ao limão e outras produções importantes para a Região”.

A seu ver, “é importante que a Madeira, no seu pouquíssimo território que tem disponível, mas aqui em Santana tendo a maior superfície útil agrícola, possamos fazer uso desta mesma agricultura”, para uma economia mais independente e autónoma, sem precisar tanto do exterior e de contextos externos, como alterações climáticas e “condições geopolíticas que o mundo atravessa”.

O autarca espera que o novo executivo tenha “todas as condições possíveis e necessárias para dar a Santana mais caminhos agrícolas, para dar a Santana mais apoios aos agricultores, nomeadamente aos jovens agricultores”.

Por seu turno, a secretária regional de Agricultura, Pesca e Ambiente, que não continuará no governo, reagiu às palavras de Dinarte Fernandes, reconhecendo que Santana foi prejudicada pela queda do governo anterior, mas garantiu que “dentro do que será o novo programa de governo, num processo de estabilidade, será possível concretizar um conjunto de projetos interrompidos, como a sidraria de São Roque do Faial e o posto agrário de Santana”, entre outros.

“A agricultura não é apenas a banana e a cana-de-açúcar que têm maior notoriedade em termos de setor económico. Temos construído, no Plano Estratégico para a Agricultura, um grande serviço de acompanhamento das áreas com potencial produtivo, como naos hortícolas e das frutas”, assegurou Rafaela Fernandes, explicando que é importante consumir os produtos regionais.

Antes, agradeceu à população que “escolheu o caminho da estabilidade”, nas últimas eleições regionais.