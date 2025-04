I Liga: Nacional derrotado em casa pelo Estrela da Amadora

O Nacional foi esta tarde derrotado no Estádio da Madeira pelo Estrela da Amadora, em duelo relativo à 28.ª jornada da I Liga.

Os tricolores venceram pela margem mínima, com o golo solitário a ser apontado por Jovane Cabral aos 81’, jogador que tinha entrado em campo oito minutos antes.

Com este resultado os alvinegros viram o Estrela da Amadora aproximar-se na tabela classificativa. O Nacional vai encerrar a ronda no 13.º lugar, com 29 pontos, mais três que o Estrela da Amadora, que está no 15.º lugar, e mais seis que o AVS, que está em lugar de play-off, no 16.º posto.