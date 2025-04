Ucrânia: Macron defende “ação forte” se a Rússia continuar a “recusar a paz”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou hoje os novos “ataques mortais” da Rússia na Ucrânia e apelou a uma “ação forte” se Moscovo continuar a “recusar a paz”.

“Estes ataques russos têm de acabar. Precisamos de um cessar-fogo o mais rapidamente possível. E de uma ação forte se a Rússia continuar a procurar ganhar tempo e a recusar a paz”, defendeu o chefe de Estado francês na rede social X.

Nesta publicação, Macron denunciou que, no sábado à noite, “vários ataques russos tiveram como alvo áreas residenciais” na capital Kiev e em várias outras cidades ucranianas.

“Enquanto a Ucrânia aceitou a oferta do Presidente Trump de um cessar-fogo total e incondicional de 30 dias há quase um mês, e enquanto trabalhamos com todos os nossos parceiros em maneiras de alcançar a paz, a Rússia continua a guerra com intensidade crescente, ignorando os civis”, salientou o Presidente de França.

“Por quanto tempo a Rússia ignorará as propostas de paz dos Estados Unidos e da Ucrânia enquanto continua a matar crianças e civis?”, questionou ainda Macron.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que os ataques aéreos russos contra a Ucrânia estão a aumentar, mostrando que a pressão internacional sobre Moscovo é “ainda insuficiente”.

O número de ataques aéreos “está a aumentar”, escreveu o Presidente ucraniano nas suas redes sociais, após mais uma noite de ataques, que causaram pelo menos um morto e três feridos em Kiev, um morto na região de Kherson, no sul do país, e dois feridos na região nordeste de Kharkiv.

“É assim que a Rússia revela as suas verdadeiras intenções: continuar a semear o terror enquanto o mundo lhe permitir”, acrescentou o chefe de Estado ucraniano, contabilizando que, na semana passada, as forças de Moscovo lançaram “mais de 1.460 bombas aéreas guiadas, cerca de 670 drones de ataque e mais de 30 mísseis”.

Na sexta-feira, um ataque russo fez 18 mortos, entre os quais nove crianças, perto de um parque infantil em Kryvyi Rig, cidade natal de Zelensky, na região Centro do país.