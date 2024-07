Como escreve a organização, “o MOSS 2024 tem como objetivo principal promover e desenvolver a modalidade de orientação entre os jovens, com idades entre os 7 e os 17 anos. No entanto, o evento também foi aberto a adultos acompanhantes e entusiastas da modalidade.

No primeiro dia, após o check-in, os participantes experienciaram jogos didáticos e workshops sobre cartografia, simbologia e sinalética específica de orientação. Já durante a tarde, foram realizados exercícios e jogos lúdicos na Quinta do Santo da Serra. Após o jantar, o dia culminou com atividades noturnas de orientação, que solicitaram aos participantes uma leitura mais cuidada do mapa e do envolvimento.

O segundo dia foi dedicado a exercícios de orientação no Chão das Aboboreiras, variando entre níveis básicos para as crianças e desafios mais complexos para os adultos, permitindo assim que os participantes aplicassem o conhecimento adquirido no dia anterior”.