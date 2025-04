Dois anos depois da morte de Carlos Silva, jovem de 26 anos vítima de atropelamento e fuga no Caniçal, chegou a notícia do arquivamento do processo que indigna familiares e amigos.

O assunto faz a manchete de hoje do JM. Caroline Moniz, namorada do falecido, garante ao JM que “há provas concretas” que incriminam o suspeito do acidente. E adianta que foi lançada uma petição e angariação de fundos para reabrir o caso.

Depois dos danos causados pelos incêndios do verão passado, voltámos à Fajã das Galinhas, hoje uma “aldeia fantasma”.

O risco de derrocadas mantém-se presente. Muitos abandonaram as suas vidas e continuam à espera do que lhes foi prometido pelas entidades públicas. Outros continuam a fazer vida no local, indiferentes aos avisos.

Atualizamos o cartaz do festival A’Norte, que está agendado para agosto em Santana. O evento realiza-se entre os 13 e 16 e traz artistas como Paulo Gonzo, Matias Damásio, Os Quatro e Meia, Danni Gato, Wet Bed Gang ou Olga Ryazanova.

Nas Ocorrências, reportamos o caso de um homem que ontem ameaçou pessoas com faca perto de um supermercado e acabou por ser detido.