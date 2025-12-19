Presépio da Quinta Grande abençoado (com fotos)

O presépio da freguesia da Quinta Grande foi abençoado ao final da tarde desta quinta-feira, pelo pároco Pedro Nóbrega, momentos antes da Missa do Parto, que se realiza às 20h00.

Esta representação do Nascimento de Jesus entra agora no roteiro dos presépios que nos próximos dias será seguido por milhares de madeirenses e turistas.

A bênção contou com a presença do presidente da autarquia, Celso Bettencourt, do vereador Salustino Jesus e da presidente da Junta de Freguesia, Letícia Almas.

O Grupo Folclórico da Quinta Grande animou as dezenas de pessoas que compareceram e a ocasião foi assinalada com fogo de artifício, até porque esta é a primeira vez que a freguesia tem um presépio de rua.