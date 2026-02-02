Vento forte e agitação marítima no arquipélago da Madeira

O IPMA prevê para esta segunda-feira, períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) de noroeste, com rajadas até 75 km/h, sendo até 100 km/h nas terras altas, em especial até ao início da manhã.

Está prevista descida de temperatura, em especial nas terras altas, na Madeira, máxima 19ºC e mínima 15ºC, e, no Porto Santo, máxima 17ºC e mínima 15ºC.

O Funchal também terá períodos de céu muito nublado e aguaceiros em geral fracos. O vento, de oeste, também será em geral fraco (inferior a 20 km/h).

No mar, na costa Norte, ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6 metros, e, na costa Sul, ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo 2,5 a 3,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira e aumentando gradualmente para 4 a 4,5 metros. Temperatura da água do mar: 18/19ºC.

Quanto à temperatura, na Madeira, máxima 19ºC e mínima 15ºC, e, no Porto Santo, máxima 17ºC e mínima 15ºC.