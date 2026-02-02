Vento forte e agitação marítima no arquipélago da Madeira

O IPMA prevê para esta segunda-feira, períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.
O vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) de noroeste, com rajadas até 75 km/h, sendo até 100 km/h nas terras altas, em especial até ao início da manhã.
Está prevista descida de temperatura, em especial nas terras altas, na Madeira, máxima 19ºC e mínima 15ºC, e, no Porto Santo, máxima 17ºC e mínima 15ºC.
O Funchal também terá períodos de céu muito nublado e aguaceiros em geral fracos. O vento, de oeste, também será em geral fraco (inferior a 20 km/h).
No mar, na costa Norte, ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6 metros, e, na costa Sul, ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo 2,5 a 3,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira e aumentando gradualmente para 4 a 4,5 metros. Temperatura da água do mar: 18/19ºC.
Esta semana, houve uma evidência que se impôs com a força das coisas simples no meio da calamidade que se abateu no nosso país: precisamos do Estado social....
A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.
A importância...
Já muito se falou sobre o subsídio de mobilidade e da polémica portaria que meteu marcha-atrás nos direitos dos madeirenses.
É preciso começar por dizer...
A pergunta pode parecer simples. Mas não é. E talvez por isso continue a ser uma das mais mal compreendidas do nosso sistema político. Em especial num...
Fevereiro chega todos os anos carregado de corações, promessas e imagens idealizadas de amor. O Dia dos Namorados, amplificado pelo marketing e pelo comércio,...
Como previsto, lá vamos nós para segunda volta nas eleições para eleger o Presidente da República Portuguesa. Uns dizem ter escolha fácil, entre o enviado...
Joga para a frente”, gritam adeptos enfurecidos quando a equipa se deixa enredar pelo adversário perto da sua própria baliza.
“Joga para a frente”, atira...
Já não lemos.
Não no sentido literal. Ainda compramos livros, ainda os exibimos em fotografias, ainda os pousamos na mesa de cabeceira, ainda comparamos...
A sociedade está a mudar e parece já não haver tempo para a contemplação, o pensamento critico, o conhecimento e os livros. Tudo se reduz a um consumo...
DO FIM AO INFINITO
Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda! O homem na rua logo atrás do herói não parava de repetir isto: Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda!...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, recebeu recentemente, nos paços do concelho, uma comitiva da PSP composta pelo comandante...
José Fernandes, cantor e compositor de origem lusodescendente, apresentou na quinta-feira, no Hotel Hesperia Valencia, um hino em honra da carreira do...
Na reunião de câmara do Porto Santo, que decorreu hoje, o atual executivo aprovou “várias propostas de relevante interesse para a população do concelho,...
Élvio Sousa, secretário-geral do JPP acusou hoje “a aliança governativa PSD/CDS de manter escondido da população um ‘estudo interno’ sobre os custos com...
O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou esta manhã, à margem da cerimónia de aniversário dos Vigilantes da Natureza, que pretende...
A iniciativa da Câmara do Funchal, em parceria com a ACIF decorre até 29 de Maio, com três sorteios em Março, Abril e Maio.
Por cada 20 euros em compras...
A ‘Explore-It’ anunciou hoje o seu lançamento oficial na Madeira, apresentando uma plataforma digital criada para ajudar viajantes a explorarem o destino...
São mais de doze mil pessoas, que vão passar o dia de hoje pelo Porto do Funchal, que se encontra a receber três navios de cruzeiro: ‘AIDAcosma’, ‘Azura’...
A exposição ‘Pinceladas Madeirenses’ inaugura no próximo dia 4 de fevereiro, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, pelas 18h30, de Paula Figueira da Silva....
O partido ADN - Alternativa Democrática Nacional exige ao Governo “prioridades equilibradas, transparência e responsabilidade social”, lê-se na nota enviada....