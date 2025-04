PSP encontra jovens turistas alcoolizadas deitadas nos jardins de um hotel

Uma patrulha da Polícia de Segurança Pública (PSP) deparou-se, na madrugada de hoje, com uma situação um pouco insólita junto aos estacionamentos do Casino Park Hotel, no Funchal.

Passavam pouco das 4h00 quando os agentes avistaram duas turistas estrangeiras deitadas num jardim próximo do parque de estacionamento da unidade hoteleira, quase sem capacidade de reação e aparentemente em elevado estado de embriaguez.

Perante a situação, os polícias tentaram prestar auxílio às jovens, mas rapidamente perceberam que seria necessário apoio especializado, uma vez que uma das mulheres não conseguia sequer manter-se de pé.

Suspeitando de uma possível intoxicação alcoólica grave, os agentes acionaram os serviços de emergência, tendo uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa sido mobilizada para o local.

Após a assistência prestada no local, a turista em pior estado, uma mulher de 24 anos, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência e ficou em observação médica.

Já a sua amiga, de mais ou menos a mesma idade, foi também ao hospital, mas não precisou ser atendida ao nível médico.