Bom dia! É segunda-feira!

* A Câmara Municipal do Funchal assinala o Dia Mundial da Atividade Física com uma caminhada e aula ao ar livre. Sendo assim, a caminhada terá início pelas 9h00 junto aos Jardins do Almirante Reis, culminando com uma aula de atividade física no recentemente renovado Jardim Municipal.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa nas comemorações alusivas ao Dia Mundial da Saúde, assinaladas no Colégio dos Jesuítas. Pelas 12h00, vai presidir à Conferência “A Visão da RAM, Região Saudável, Segura, Sustentável e Inovadora”.

* O Sindicato de Hotelaria promove pelas 15h30, na sua sede à Rua da Alegria, nº 31, R/C, um plenário com os trabalhadores da hotelaria, onde será analisado uma proposta de aumentos salariais. As conclusões serão dadas entre as 16h00 e as 16h15.

* Pelas 16h00, acontece a inauguração da Estação de Lavagem de Viaturas, instalada no Edifício dos Viveiros, destinada à higienização diária das viaturas afetas ao Departamento de Ambiente, nomeadamente as de remoção e de transferência de resíduos, e as de limpeza urbana.