Capotamento de viatura surpreende moradores no Pico do Funcho

Um acidente insólito provocou esta manhã grande alvoroço junto à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, em São Martinho, no Funchal.

Segundo testemunhas, uma viatura capotou de forma inesperada no Caminho do Pico Funcho, uma zona conhecida por ter trânsito lento e onde é particularmente difícil circular a alta velocidade. Para além de ter ficado virada ao contrário, a viatura acabou ainda por embater noutro automóvel que se encontrava estacionado na via.