Desinspirado e apático, o Nacional viveu ontem um final de tarde para esquecer. A derrota, por 1-0, impediu os alvinegros de atingirem lugares mais tranquilos na tabela e relançou os estrelistas na corrida pela permanência direta.

O desaire do emblema madeirense está em evidência na capa do Desporto de hoje do JM.

Também o atropelamento do Benfica sobre o FC Porto está em destaque. No Estádio do Dragão, um hat-trick de Pavlidis e um golo de Otamendi escreveram os números da goleada (4-1). Samu apontou o tento portista. Hoje, há novo jogo quente. Alvalade acolhe o confronto entre Sporting e Braga.

“Camacha celebrou a manutenção com vitória”; e “Francisco Abreu entra a vencer no regresso às pistas” são as demais chamadas na capa do Desporto.