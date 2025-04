Após décadas de violência sem limites, a diáspora madeirense na Venezuela diz viver agora uma fase de crescente segurança.

A redução dos níveis de criminalidade, notícia que faz a manchete de hoje do JM, mostra que a taxa de homicídios caiu quase 70%, e que esta redução também se verifica noutros crimes.

Andrés Gonçalves, filho de pais oriundos do Campanário, coordena as forças de segurança em La Guaira, cidade que estava no topo da criminalidade e é agora exemplo no país.

Igualmente com grande destaque na Primeira Página de hoje está a notícia sobre como os baixos salários e a mão de obra não qualificada estão a assombrar a construção civil.

Tal como denuncia o sindicalista Diamantino Alturas, o atraso das obras é consequência da falta de trabalhadores qualificados no setor. O presidente do Sindicato da Construção Civil da Madeira reclama uma revisão salarial urgente para evitar o aumento da emigração.

“Mais de 10 mil ocorrências registadas no primeiro trimestre”; “Enchente nos Balcões gerou atropelos e queixas”; “27 concursos lançados numa semana por 11,1 milhões de euros”; e “Um terço dos madeirenses não consulta médico de família” compõem as restantes chamadas.