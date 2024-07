A CDU realizou uma iniciativa política sobre “as obras criminosas” que entende que os governantes estão a executar na Região Autónoma da Madeira.

Nesta iniciativa da CDU, Edgar Silva considerou que estar na presença de “um dos maiores crimes contra o interesse público”. A ocupação das margens da Ribeira de Santo António, acima do Campo do Marítimo, a multiplicação de empresas e de estacionamentos automóveis na zona de cheia da Ribeira, o estreitamento é desvio do leito daquele curso de água e a betonização do curso daquela Ribeira, configuram um crime no presente, mas com gravíssimas implicações futuras para o desenvolvimento regional”.

Para o coordenador da CDU, “o criminoso caos da ocupação do território, a criminosa prática de desordenamento na Ribeira de Santo António, acima do Campo do Marítimo e a montante do Campo do Andorinha, terão consequências dramáticas para a cidade do Funchal”.

O comunista entende que, “quer o Governo Regional da Madeira, quer a Câmara Municipal do Funchal, mais tarde ou mais cedo, terão de responder pelas suas responsabilidades criminais em face do que está a ser a ocupação da Ribeira de Santo António. Mais tarde ou mais cedo, os governantes desta terra terão de ser responsabilizados pelo crime contra o interesse público que está a acontecer no Funchal”.

Esta iniciativa da CDU está inserida no ciclo de intervenções sobre “os lugares das obras criminosas” e acerca das “obras do crime” concretizadas pelos governantes na Região Autónoma da Madeira.