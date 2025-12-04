MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Decretada tolerância de ponto de três dias e meio para funcionários públicos da Madeira

    Decretada tolerância de ponto de três dias e meio para funcionários públicos da Madeira
    Os funcionários que não gozarem da dispensa neste período, deverão fazê-lo posteriormente. ELVIO FERNANDES
Redação

Região
Data de publicação
04 Dezembro 2025
17:29
Comentários

Em reunião de Conselho de Governo, o Executivo Regional decretou esta quinta-feira a dispensa de todos os funcionários públicos “que não sejam absolutamente necessários para garantir o funcionamento dos serviços imprescindíveis” na tarde do dia 23 de dezembro e nos dias 24 e 31 de dezembro e ainda no dia 2 de janeiro.

“Os serviços da administração pública regional autónoma, que pela sua natureza, sejam de funcionamento ininterrupto, assim como aqueles que, por razões de interesse público, tenham que laborar no(s) dia(s) acima identificados, deverão criar as condições necessárias para que os seus trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida em momento posterior, obtida a concordância dos respetivos superiores hierárquicos”, pode ler-se nas Conclusões do Conselho de Governo.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o desempenho das autoridades no combate ao tráfico de droga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas