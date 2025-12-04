Salário mínimo regional de 980 euros em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026

O Executivo da Região Autónoma da Madeira aprovou esta quinta-feira, em reunião de Conselho de Governo, a proposta de Decreto Legislativo Regional que fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar no arquipélago em 980 euros, com efeitos a 1 de janeiro de 2026.
De resto, para além da concessão de tolerância de ponto nos dias 23 (tarde), 24 e 31 de dezembro e 2 de janeiro, o Governo Regional tomou as seguintes deliberações:
– Aprovar a orgânica da Direção Regional do Comércio, Indústria e Qualidade.
– Autorizar um contrato-programa no âmbito da promoção e desenvolvimento do setor económico da Região Autónoma da Madeira com a AICTPS - Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, tendo em vista a execução de um projeto intitulado “Expo Natal Porto Santo 2025”, para o qual é concedido, a esta associação, uma comparticipação financeira que não excederá os 6.000,00 € (seis mil euros).
– Alienar o lote 6 do Loteamento I do Parque Empresarial do Porto Santo, localizado ao Sítio das Matas – Tanque, e respetivas benfeitorias urbanas, com uma área de 560 m2.
– Adjudicar, à sociedade comercial por quotas “PrediFunchal – Sociedade de Mediação Imobiliária Lda.”, o Lote n.º 2 da Hasta Pública n.º 2/2025/DRPA, correspondente ao prédio rústico, localizado no Piquinho, freguesia e concelho de Machico.
– Adjudicar, à sociedade comercial por quotas “Fascínio Romano – Unipessoal Lda.”, o Lote nº 4 da Hasta Pública n.º 2/2025/DRPA, correspondente ao prédio rústico, localizado no Sítio da Tendeira, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz.
– Adjudicar à sociedade comercial por quotas “ITI – Sociedade de Investimentos na Ilha da Madeira S.A.” o Lote n.º 5 da Hasta Pública n.º 2/2025/DRPA, correspondente ao prédio urbano, localizado na Estrada Regional n.º 111, Sítio da Ponta, freguesia e concelho de Porto Santo.
– Adjudicar, à sociedade comercial “Tracer AI Europe, Unipessoal, Lda.”, o arrendamento de um conjunto de espaços distribuídos por três pisos (1.º, 2.º e 3.º andares) e 11 lugares de estacionamento localizados na cave, inseridos no imóvel denominado “Centro Cívico do Porto da Cruz”, localizado na Rua Visconde do Porto da Cruz, cuja renda mensal ascende a € 7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta euros).
– Celebrar um contrato de arrendamento para fins não habitacionais, com vista à instalação de serviços da Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, relativo a uma parte autonomizada, localizada no terceiro piso, lado norte, do prédio urbano sito à Rua Dr. Fernão de Ornelas, números 33-A a 37 e Rua do Seminário, n.º 22, freguesia da Sé, concelho do Funchal.
– Aprovar 49 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2025/2026, referentes ao apoio à atividade das associações regionais de modalidade e multidesportivas e ao apoio à atividade e a deslocações dos clubes desportivos e das sociedades anónimas desportivas, no montante global de 5.233.762,41 €.
– Aprovar 3 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2024/2025, referentes à competição regional de clubes desportivos, no montante global de 14.424,61 €.
– Aprovar duas alterações ao contrato-programa - celebrado com a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da investigação, Tecnologia e lnovação – Associação, no dia 20 de novembro de 2024, - no âmbito da reprogramação financeira.
– Celebração de um contrato-programa com a Província Portuguesa da Apresentação de Maria, tendo em vista a comparticipação financeira no apoio ao congresso internacional intitulado Educação, Solidariedade e Evangelização, uma comparticipação que não excederá os 40 000, 00€ (quarenta mil euros).
– Autorizar a celebração de um contrato-programa com a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, tendo em vista comparticipar os encargos com a realização do “Projeto Olhares Abertos”, atribuindo para o efeito uma comparticipação financeira que não poderá ultrapassar o montante máximo de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros).
– Autorizar a celebração de contrato-programa com a Cooperativa de Criadores de Gado das Serras da Freguesia dos Prazeres, numa comparticipação financeira que não excederá o montante de 10.000,00€ (dez mil euros).
– Autorizar a celebração de contrato-programa com a Cooperativa de Criadores de Gado das Serras da Freguesia da Ponta do Pargo, numa comparticipação financeira que não excederá o montante de 10.000,00€ (dez mil euros).
– Autorizar a celebração de contrato-programa com a Cooperativa de Criadores das Serras da Freguesia da Fajã da Ovelha, CRL., numa comparticipação financeira que não excederá o montante de 10.000,00€ (dez mil euros).
Vem aí uma greve geral, diz-se pelos noticiários. Parece que o governo do país quer estragar a vida a quem já tem emprego, de propósito e com requintes...
Em Portugal, a pobreza ainda existe. Esta semana houve uma recolha de alimentos doados por todos para o Banco Alimentar Contra a Fome. É ainda necessário...
SIGA FREITAS
Recentemente dei por mim a ver um humorista francês, o Paul Cabannes — vive no Brasil e fala um português com aquele veludo que nem os poetas se atrevem...
A proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para 2026, foi entregue na Assembleia Legislativa no passado dia 24 de novembro de 2025. Mais...
Escrevo-vos, esta semana, de fora da ilha, um semi-deslocado, como cantam os NAPA. Não fui forçado a sair, foi de maneira voluntariosa.
Quando assim é,...
Sou dos que me sinto honrado por Cristiano Ronaldo ser Madeirense.
Um Madeirense que, no maior espetáculo do mundo e que mais meios financeiros mexe,...
Recentemente, ao fazer zapping na TV, deparei-me com uns desenhos animados que falavam sobre a ideologia de género na RTP2. A minha curiosidade falou mais...
Há quatro semanas tive a oportunidade de escrever neste mesmo espaço de opinião que antevia a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas...
«Magic mirror on the wall, who’s the fairest one of all?»Walt Disney (1937), “Snow White and the Seven Dwarfs”
«Se puderes olhar, vê.Se puderes ver, repara»José...
A Justiça madeirense anda às turras consigo própria. E quem paga a fatura, como sempre, são os cidadãos.
Porquê? Porque parece não existir um entendimento...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O Vitória de Guimarães venceu hoje o FC Porto, por 3-1, e preencheu a última vaga na ‘final four’ da Taça da Liga de futebol.
No Estádio do Dragão, os ‘azuis...
Um jantar de homenagem a militantes, esta noite, em Machico, marcou o último ato de Paulo Cafôfo enquanto presidente do PS Madeira.
A iniciativa contemplou...
Dos 2.841 militantes que estavam em condições de votar, exerceram o voto 2.210, um número que, conforme sublinha José Prada, secretário-geral do PSD-Madeira,...
A bebé retirada pela mãe do internamento de Pediatria do Hospital de Gaia na quarta-feira, foi entregue hoje, ao final da tarde, no Posto da GNR dos Carvalhos,...
A RTP - Rádio e Televisão de Portugal confirmou hoje que vai participar na edição de 2026 do Festival Eurovisão da Canção, depois de terem sido alteradas...
Uma operação conjunta envolvendo a Cruz Vermelha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foi desencadeada esta tarde para socorrer um homem,...
Na semana passada, uma professora da EB1/PE/C do Lombo do Guiné, no Arco da Calheta, teve a oportunidade de marcar presença numa TCA (Training and Cooperation...
O Mercado dos Lavradores, no Funchal, volta a transformar-se num dos polos centrais da quadra natalícia da cidade com o regresso do ‘Natal na Praça’, iniciativa...
A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, está a organizar o 10.º Concurso ‘Reutilizar no Natal’, com o objetivo de consciencializar...
As turmas do 3.ºA e do 3.ºB da EB1/PE das Figueirinhas realizaram na tarde desta quinta-feira uma visita ao Centro de Dia Jardim do Sol, no Caniço, no...