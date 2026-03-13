Ambulância estava a passar quando houve a colisão na ER207 entre Santa Cruz e Santo da Serra

Um motociclista ficou gravemente ferido na sequência de um acidente rodoviário ocorrido esta tarde na ER207, na ligação entre Santa Cruz e o Santo da Serra.

Tal como o JM avançou na sua edição online, um leitor do jornal adiantou que uma ambulância passava no local quando ocorreu a colisão, precisamente no cruzamento da ER207, o que permitiu que o socorro fosse prestado praticamente de imediato.