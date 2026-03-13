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Ambulância estava a passar quando houve a colisão na ER207 entre Santa Cruz e Santo da Serra

    Ambulância estava a passar quando houve a colisão na ER207 entre Santa Cruz e Santo da Serra
    Viaturas colidiram mesmo no cruzamento DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
13 Março 2026
18:12

Um motociclista ficou gravemente ferido na sequência de um acidente rodoviário ocorrido esta tarde na ER207, na ligação entre Santa Cruz e o Santo da Serra.

Tal como o JM avançou na sua edição online, um leitor do jornal adiantou que uma ambulância passava no local quando ocorreu a colisão, precisamente no cruzamento da ER207, o que permitiu que o socorro fosse prestado praticamente de imediato.

  • Zona onde ocorreu o acidente
    Zona onde ocorreu o acidente DR

O acidente obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos daquela via, apurou o JM. A colisão envolveu uma motorizada e um veículo ligeiro de passageiros, como mostram as imagens gentilmente cedidas ao JM por um leitor.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com uma equipa de socorro e outra de desencarceramento, apoiadas por uma viatura de desencarceramento e uma ambulância.

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