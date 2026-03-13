Acidente faz um ferido grave e fecha estrada nas imediações do Aeroporto

Motociclista ferido com gravidade em acidente na ER207 entre Santa Cruz e Santo da Serra.

Um acidente rodoviário ocorrido esta tarde na Estrada Regional 207 (ER207), estrada que faz a ligação entre Santa Cruz ao Santo da Serra, nas imediações do Aeroporto, obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos, apurou o JM.

A colisão envolveu um motociclista, que terá ficado ferido com alguma gravidade, segundo uma testemunha no local que se encontrava numa longa fila de trânsito formada após o acidente.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com uma equipa de socorro e outra de desencarceramento, apoiadas por uma viatura de desencarceramento e uma ambulância.

A Polícia foi igualmente chamada a intervir, estando a assegurar a ocorrência e a gerir a circulação automóvel na zona. A operação de socorro ainda decorria, mantendo-se o trânsito interrompido em ambos os sentidos da ER207.