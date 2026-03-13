MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Acidente faz um ferido grave e fecha estrada nas imediações do Aeroporto

    Acidente faz um ferido grave e fecha estrada nas imediações do Aeroporto
    Acidente ocorreu há pouco. DR/HB
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
13 Março 2026
17:10
Motociclista ferido com gravidade em acidente na ER207 entre Santa Cruz e Santo da Serra.

Um acidente rodoviário ocorrido esta tarde na Estrada Regional 207 (ER207), estrada que faz a ligação entre Santa Cruz ao Santo da Serra, nas imediações do Aeroporto, obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos, apurou o JM.

A colisão envolveu um motociclista, que terá ficado ferido com alguma gravidade, segundo uma testemunha no local que se encontrava numa longa fila de trânsito formada após o acidente.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com uma equipa de socorro e outra de desencarceramento, apoiadas por uma viatura de desencarceramento e uma ambulância.

A Polícia foi igualmente chamada a intervir, estando a assegurar a ocorrência e a gerir a circulação automóvel na zona. A operação de socorro ainda decorria, mantendo-se o trânsito interrompido em ambos os sentidos da ER207.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Cândida Carvalho
Coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

112
12/03/2026 07:35

Vivemos num tempo em que a tecnologia nos aproxima da ajuda com um simples gesto. Um número, três algarismos — 112 — representam, para muitos, a última...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como encara a grande subida do preço dos combustíveis?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas