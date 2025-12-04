Ribeira Brava aprova Orçamento para 2026 no valor de 15,5M€

O executivo municipal da Ribera Brava aprovou hoje, por maioria, o Orçamento para o próximo ano no valor global de 15,5 milhões de euros.

Comparativamente a 2025, tem uma diminuição que, segundo a autarquia, “é explicável pela conclusão dos investimentos com financiamento externo, nomeadamente o PRR e o Proderam, na ordem dos 1,6 milhões, e do saldo de gerência que transitou de 2024 para 2025, de cerca de 2,5 milhões de euros”.

Em termos de investimento, prevê-se uma rubrica de 6,9 milhões de euros divididos em 68 projetos, 10 dos quais totalmente novos, em “áreas estruturantes para o território”.

“Este é um orçamento de continuidade, com várias obras ainda por executar durante o ano de 2026 e a título de exemplo, falo da Rua dos Dragoeiros e do Caminho Pedra/Vigia que se encontram numa fase inicial”, explica o autarca Jorge Santos, eleito no passado mês de setembro.

Paralelamente, o orçamento prevê novas apostas em diversas áreas, mais apoios para as famílias e uma atenção especial à habitação que é “uma das grandes bandeiras deste executivo”.

O Plano de Atividades Municipais apresente um aumento de 7% face a 2025 com uma rubrica de 2,96 milhões de euros “para ajudar instituições e famílias em áreas como a educação, a habitação, o emprego, a proteção civil e o associativismo, destacando ainda os protocolos com as Juntas de freguesia, que terão um aumento gradual dos apoios, e os Bombeiros, cuja verba sobe para 450 mil euros”.

Na despesa com o pessoal, o novo orçamento apresenta uma ligeira redução de 1%, totalizando um valor de 3,4 milhões de euros, e aposta ainda na agricultura, no ambiente, na mobilidade e no desporto para dotar a Ribeira Brava com mais meios e infraestruturas, proporcionando uma melhoria de vida da população.

O autarca Jorge Santos destaca um “orçamento responsável e coerente com o contexto financeiro atual, que honra o compromisso de trabalhar pela nossa terra e pela nossa gente para continuarmos juntos o caminho de crescimento e desenvolvimento da Ribeira Brava”.