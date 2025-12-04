Funchal premeia mérito e valor com 15 bolsas de 2 mil euros cada

Quinze jovens que concluíram, há menos de três anos, um ciclo de estudos no Ensino Superior - licenciatura, mestrado ou doutoramento -, com média igual ou superior a 15 valores, receberam, da Câmara Municipal do Funchal, bolsas no valor de dois mil euros.

A cerimónia decorreu esta tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do presidente da autarquia, Jorge Carvalho, e do diretor regional da Educação, João Costa e Silva.

Cada bolsa representa o valor de dois mil euros, totalizando um investimento municipal de 30 mil euros por ano.

Jorge Carvalho felicitou os premiados, destacando que o programa visa reconhecer e promover o “talento” e a “cidadania ativa” dos jovens, valorizando um percurso que vai além da componente curricular.

“Procuramos valorizar as competências psicossociais, os valores pessoais e, sobretudo, a participação cívica e o envolvimento em atividades para além da componente formativa académica. Este programa é um compromisso da autarquia com a formação das novas gerações e com a construção de uma sociedade que queremos mais qualificada, mais participativa e mais solidária”, afirmou.

Segundo o autarca, “cidadãos mais capazes e mais competentes contribuem para uma sociedade igualmente mais preparada”.

Sobre o número significativo de candidaturas, disse que demonstra que “existem jovens implicados, solidários e integrados na construção de uma sociedade humanista, contrariando a perceção de que estamos perante jovens um pouco desligados, em que, por vezes, o egoísmo se sobrepõe à componente solidária”.

A todos os distinguidos pelo mérito e valor, Jorge Carvalho deixou o desafio serem “embaixadores desta dinâmica social” que o município pretende continuar a promover.

“É com atitudes, comportamentos e desempenhos sociais de qualidade que construímos uma cidade mais solidária e mais agradável para se viver”, concluiu.