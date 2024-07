O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes, visitou, no dia 25 de julho, a Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR) afeta ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Santana e os operacionais do Comando Operacional da Madeira (Equipa de DRONES) que estavam em atividade conjunta na zona da Achada do Gramacho, em Santana.

Desde o início POCIR, no dia 1 de junho até ao dia 24 de julho, registaram-se 125 ocorrências, estiveram no terreno cerca de 950 equipas, mais de 3 mil operacionais, e percorridos 54 mil km.