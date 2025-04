Os deputados municipais do PSD/CDS visitaram, no âmbito dos ‘Encontros do Poder Local’, promovidos pela bancada ‘Funchal Sempre à Frente’ da Assembleia Municipal do Funchal, a 51ª edição da Feira do Livro do Funchal, dedicada aos 500 anos do nascimento de Luís de Camões.

Fábio Bastos, porta-voz da visita, lembrou que “estes ‘Encontros do Poder Local’ são importantes para estarmos mais próximos das pessoas e daquilo que elas vivenciam. Como já é habitual, visitámos a Feira do Livro, que, este ano, consubstancia, mesmo, a maior edição de sempre realizada na nossa cidade”.

“A Feira do Livro, que este ano bateu recordes de adesão de livreiros, editores e alfarrabistas, de stands e de iniciativas, é um exemplo claro da democratização do acesso à cultura promovida pela Câmara Municipal do Funchal e da participação e inclusão social que, cada vez mais, sentimos no nosso concelho”, declarou o autarca.

Para o grupo municipal ‘Funchal Sempre à Frente’, conforme disse Fábio Bastos, “a Feira do Livro é uma aposta ganha e é-o pelo feedback dos livreiros e editores presentes, que muito aplaudiram a organização, bem como pelo número de pessoas que consegue mobilizar, desde miúdos a graúdos. A cultura, o apoio ao livro e à leitura, à música e às artes devem continuar a fazer parte das prioridades municipais e testemunhar, in loco, esta aposta é, de facto, um regozijo”.

A finalizar, os deputados municipais lembraram que “a Feira do Livro do Funchal integra a 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal e reforça o compromisso da edilidade com a sustentabilidade, um desígnio que é de todos nós também”.