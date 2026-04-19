I Liga: Benfica vence Sporting e relança luta pelo segundo lugar

O Benfica venceu hoje na visita ao Sporting, por 2-1, na 30.ª jornada da I Liga de futebol, com um golo nos descontos, e relançou a luta pelo segundo lugar, com o FC Porto a poder aumentar a vantagem.

No Estádio José Alvalade, o norueguês Andreas Schjelderup adiantou os ‘encarnados’, aos 27 minutos, na conversão de uma grande penalidade, já depois do colombiano Luis Suárez ter desperdiçado um castigo máximo para os ‘leões’, aos 19, mas o japonês Morita restabeleceu o empate, aos 72, antes de Rafa Silva, aos 90+3, anotar o golo da vitória do Benfica.

Com este resultado, o Benfica, que continua invicto no campeonato, sobe provisoriamente ao segundo lugar, com 72 pontos, mais um do que o Sporting, que tem um jogo a menos, na luta por uma posição que dá acesso, pelo menos, às eliminatórias da Liga dos Campeões.

Após a derrota do bicampeão Sporting, o líder FC Porto, que soma 76 e recebe hoje o Tondela, tem a possibilidade de aumentar a vantagem e dar um passo decisivo rumo ao título, que lhe foge desde a época 2021/22.