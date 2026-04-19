Despiste em São Vicente projeta viatura para dentro do ribeiro

Um despiste aparatoso ocorrido no sítio do Limoeiro, na subida para os Lameiros, em São Vicente, resultou numa viatura fora de estrada, depois de ter sido projetada por mais de 15 metros, acabando por ficar dentro de um ribeiro.

De acordo com uma testemunha ocular, o veículo “voou” literalmente antes de se imobilizar no interior de um ribeiro naquela localidade. Apesar da violência do acidente, os dois ocupantes - condutor e passageiro - conseguiram sair pelos próprios meios do interior da viatura.

Segundo apurou o JM, ambos subiram até à estrada e acabaram por apanhar boleia numa outra viatura, abandonando o local pouco depois do despiste. Desconhece-se, até ao momento, se sofreram ferimentos.

Entretanto, vários meios das autoridades e dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz deslocaram-se ao local, mas já não encontraram os ocupantes da viatura.

O acidente gerou alarme entre os residentes da zona, que saíram à rua após o estrondo provocado pelo despiste. Alguns populares ainda testemunharam a saída dos dois indivíduos do veículo, antes de qualquer assistência ser prestada.