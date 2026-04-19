Queda em discoteca provoca ferimentos numa mulher

Uma mulher, de 57 anos, foi socorrida na madrugada deste domingo após sofrer ferimentos na sequência de uma queda na casa de banho de um estabelecimento de diversão noturna, situado na Rua do Favila. A vítima encontrava-se com amigas no WC quando, por motivos ainda desconhecidos, caiu e embateu com a cabeça no chão, sofrendo um traumatismo no nariz considerado de alguma gravidade.

Segundo fonte hospitalar, a mulher deu entrada no hospital pouco depois das 4h30, transportada por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa. Apresentava sinais de consumo de álcool e ficou em observação no serviço de urgência.