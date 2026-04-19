Queda em discoteca provoca ferimentos numa mulher

Uma mulher, de 57 anos, foi socorrida na madrugada deste domingo após sofrer ferimentos na sequência de uma queda na casa de banho de um estabelecimento de diversão noturna, situado na Rua do Favila. A vítima encontrava-se com amigas no WC quando, por motivos ainda desconhecidos, caiu e embateu com a cabeça no chão, sofrendo um traumatismo no nariz considerado de alguma gravidade.
Segundo fonte hospitalar, a mulher deu entrada no hospital pouco depois das 4h30, transportada por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa. Apresentava sinais de consumo de álcool e ficou em observação no serviço de urgência.
A comunidade lusa nos Estados Unidos da América (EUA), cuja presença no território se intensificou entre o primeiro quartel do século XIX e o último quartel...
Recebi um recado: nunca mais escreveste uma crónica? É verdade, sim senhora. E, de repente, pus-me a pensar sobre o assunto e, tendo regressado do Porto...
A mobilidade - ou a gritante falta dela - permanece teimosamente no topo das preocupações dos madeirenses. O discurso político repete-se, recheado de anúncios,...
«Um dia, (...) sempre teremos sido todos contra isto»
Omar El Akkad, no Twiter/X (25.OUT.2023)
Conheço algumas pessoas que se orgulham de ter uma memória...
Há precisamente dois anos participei no meu último congresso do PSD-Madeira, para apresentar uma moção que traçava uma clara linha vermelha à colaboração...
DO FIM AO INFINITO
O universo da adolescência e da juventude prendeu o Rapaz no pequeno ponto onde tinha nascido, cercado de água por todos os lados, no oceano Atlântico,...
Perante a polarização de ideologias políticas e votos de protestos que vemos hoje em dia, é necessário relembrar algo importante. Os votos nos extremos...
Muito se discute sobre a crise do Serviço Nacional de Saúde. Os problemas são vários: urgências sobrelotadas, listas de espera sem fim e dificuldades na...
A Insígnia Honorífica ‘50 anos da Autonomia’, prevista na Proposta de Decreto Legislativo Regional – PLM/XV/2026/206, traduz uma intenção que merece inequívoco...
As recentes comemorações dos 50 anos da Autonomia Madeirense convidam-nos a uma reflexão profunda sobre a maturidade das nossas instituições e a eficácia...
O FC Porto saiu da 27.ª jornada da Primeira Liga mantendo a liderança isolada, num fim de semana condicionado pelo adiamento de um dos jogos dos candidatos ao título.
O encontro do Sporting...
O FC Porto venceu hoje o Tondela, por 2-0, na 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e está cada vez mais perto do título, beneficiando da derrota...
Madalena Costa venceu este domingo o programa longo da primeira etapa da Taça do Mundo, que decorreu este fim de semana em Buenos Aires, na Argentina,...
O Benfica venceu hoje na visita ao Sporting, por 2-1, na 30.ª jornada da I Liga de futebol, com um golo nos descontos, e relançou a luta pelo segundo lugar,...
Um despiste aparatoso ocorrido no sítio do Limoeiro, na subida para os Lameiros, em São Vicente, resultou numa viatura fora de estrada, depois de ter sido...
João Sousa, jogador madeirense que representa os sub-15 do FC Porto, já guardou este domingo como um dos dias mais especiais da sua jovem carreira.
O ponta-de-lança...
Uma mulher, de 57 anos, foi socorrida na madrugada deste domingo após sofrer ferimentos na sequência de uma queda na casa de banho de um estabelecimento...
Oito crianças, com idades compreendidas entre 1 e 14 anos, morreram na sequência de um tiroteio ocorrido em Shreveport, no estado norte-americano de Louisiana....
O Funchal recebe, na próxima quinta-feira, 23 de abril, o primeiro de três seminários regionais subordinados ao tema “Inclusão e Combate ao Bullying LGBTQIA+”,...
O dérbi desta tarde, inicialmente marcado para as 18h00, começará com um atraso de 15 minutos. Isto devido a uma chegada depois do esperado da equipa encarnada...
Uma explosão numa fábrica de fogos de artifício no sul da Índia causou pelo menos 20 mortos e seis feridos, anunciaram hoje as autoridades policiais locais....