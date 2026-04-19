MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Queda em discoteca provoca ferimentos numa mulher

    Queda em discoteca provoca ferimentos numa mulher
    Ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa transportou vítima para o hospital. FOTO PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Abril 2026
18:08

Uma mulher, de 57 anos, foi socorrida na madrugada deste domingo após sofrer ferimentos na sequência de uma queda na casa de banho de um estabelecimento de diversão noturna, situado na Rua do Favila. A vítima encontrava-se com amigas no WC quando, por motivos ainda desconhecidos, caiu e embateu com a cabeça no chão, sofrendo um traumatismo no nariz considerado de alguma gravidade.

Segundo fonte hospitalar, a mulher deu entrada no hospital pouco depois das 4h30, transportada por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa. Apresentava sinais de consumo de álcool e ficou em observação no serviço de urgência.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a escolha de Paulo Barreto para representante da República para a Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas