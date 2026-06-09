IPTL promove jornada desportiva e de convívio no Montado do Pereiro

O Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL) promoveu mais uma edição do seu já tradicional Open Aventura em contexto de natureza, reunindo cerca de 200 alunos no Montado do Pereiro, numa jornada marcada pelo espírito de equipa, superação e convívio.
A iniciativa contou com a colaboração da Direção de Serviços do Desporto Escolar da Madeira e com o apoio da Direção Regional da Juventude, da Câmara Municipal do Funchal e do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, entidades que contribuíram para o sucesso de um evento que se encontra já consolidado como uma referência na comunidade educativa do IPTL.
Ao longo do dia, os participantes enfrentaram um percurso de orientação cuidadosamente delineado, com um grau de exigência desafiante e adequado às características da atividade. O traçado colocou à prova a capacidade de orientação, a resistência física e o trabalho colaborativo dos alunos, que procuraram completar o percurso no menor tempo possível, demonstrando elevados níveis de empenho, determinação e entreajuda.
Para além da componente competitiva e desportiva, a atividade assumiu-se como um importante momento de aprendizagem em contacto direto com a natureza, promovendo valores como a responsabilidade, o respeito pelo meio ambiente e a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis.
Mais do que um evento desportivo, esta iniciativa representa um espaço privilegiado de partilha de experiências, reforço das relações interpessoais e fortalecimento do sentimento de pertença à instituição. A participação entusiástica dos alunos voltou a evidenciar a importância destas ações na promoção de uma escola mais inclusiva, dinâmica e participativa.
O IPTL agradece a todos os parceiros institucionais envolvidos pelo apoio prestado e renova o compromisso de continuar a desenvolver atividades que contribuam para a formação integral dos seus alunos, aliando educação, desporto, cidadania e valorização do património natural da Região Autónoma da Madeira.
Nestes dias lembrei-me de Mafalda Veiga e da sua canção Cada lugar teu: Eu vou guardar cada lugar teu/ Ancorado em cada lugar meu/ E hoje apenas isso me...
A poesia visita-nos, creio. Não a escolhemos, não a decidimos. Porventura somos escolhidos naquilo a que chamamos “inspiração” - que não bate à porta de...
Os Partidos políticos são indispensáveis a um Regime Democrático. Têm de existir, ser livre a Sua constituição e funcionamento. Mas dentro de soluções...
A Lei n.º 23/2026, publicada a 1 de junho, veio alterar o regime do Subsídio Social de Mobilidade, agora rebatizado de Mecanismo de Continuidade Territorial....
Ao longo da minha vida profissional trabalhei em vários países islâmicos. Líbia, Paquistão, Afeganistão e Ilhas Comores fazem parte dessa lista. Infelizmente,...
Há uma pergunta simples que raramente fazemos quando discutimos natalidade, produtividade ou demografia: será que Portugal é, verdadeiramente, um país...
Durante o malfadado tempo da covid-19, a sociedade foi pródiga em inventar coisas. Criaram os cumprimentos de cotovelo ou de punho fechado, os fatos de...
Um Madeirense que se tornou, por mérito próprio, num ícone mundial....
Em tempos, dizia-me um agricultor que quem está perdido no alto não vê o que se passa lá em baixo. E foi precisamente isso que ficou demonstrado no recente...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, o Rapaz conheceu uma miúda chamada Piedade e estiveram a conversar durante três horas, enquanto lá dentro, no bar, decorria um concerto...
O terceiro episódio da Casa da Luz é focado no consumidor, com especial atenção à experiência e às necessidades do cliente.
Desta vez, o convidado é Davide...
Com uma casa bem composta, os Concertos no Pátio 2026 regressaram na noite de hoje ao Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal, naquele que foi o arranque...
A 8.ª edição da Gaula Cup, que decorre no próximo fim de semana, 13 e 14 de junho, vai desafiar um total de 36 equipas, segundo confirmou hoje a organização...
O Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL) promoveu mais uma edição do seu já tradicional Open Aventura em contexto de natureza,...
A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direção Regional de Educação, promovem a 5.ª edição da exposição do Concurso Internacional...
A rede ‘ex aequo’ vai dinamizar em Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel, um Encontro Inter-ilhas para jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans,...
A Porto Santo Line informou hoje que procedeu à alteração dos horários das viagens no navio Lobo Marinho desta quarta-feira, dia 10 de junho 2026, “devido...
A Savoy Signature voltou a ser reconhecida pelos viajantes de todo o mundo através dos Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2026, distinção atribuída...
O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, manifestou esta tarde preocupação com a evolução das políticas europeias, defendendo a manutenção...
O Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu hoje o lançamento das obras vencedoras da 2.ª edição (2025) do Concurso Literário Infantojuvenil Maria...
O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) poderá avançar com uma participação junto do Ministério Público caso o Instituto dos Registos...