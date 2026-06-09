IPTL promove jornada desportiva e de convívio no Montado do Pereiro

O Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL) promoveu mais uma edição do seu já tradicional Open Aventura em contexto de natureza, reunindo cerca de 200 alunos no Montado do Pereiro, numa jornada marcada pelo espírito de equipa, superação e convívio.

A iniciativa contou com a colaboração da Direção de Serviços do Desporto Escolar da Madeira e com o apoio da Direção Regional da Juventude, da Câmara Municipal do Funchal e do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, entidades que contribuíram para o sucesso de um evento que se encontra já consolidado como uma referência na comunidade educativa do IPTL.

Ao longo do dia, os participantes enfrentaram um percurso de orientação cuidadosamente delineado, com um grau de exigência desafiante e adequado às características da atividade. O traçado colocou à prova a capacidade de orientação, a resistência física e o trabalho colaborativo dos alunos, que procuraram completar o percurso no menor tempo possível, demonstrando elevados níveis de empenho, determinação e entreajuda.

Para além da componente competitiva e desportiva, a atividade assumiu-se como um importante momento de aprendizagem em contacto direto com a natureza, promovendo valores como a responsabilidade, o respeito pelo meio ambiente e a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis.

Mais do que um evento desportivo, esta iniciativa representa um espaço privilegiado de partilha de experiências, reforço das relações interpessoais e fortalecimento do sentimento de pertença à instituição. A participação entusiástica dos alunos voltou a evidenciar a importância destas ações na promoção de uma escola mais inclusiva, dinâmica e participativa.

O IPTL agradece a todos os parceiros institucionais envolvidos pelo apoio prestado e renova o compromisso de continuar a desenvolver atividades que contribuam para a formação integral dos seus alunos, aliando educação, desporto, cidadania e valorização do património natural da Região Autónoma da Madeira.