‘Tesouros da Minha Terra – Flores’ patente no Madeira Shopping até 21 de junho

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direção Regional de Educação, promovem a 5.ª edição da exposição do Concurso Internacional de Artes Visuais ‘Tesouros da Minha Terra – Flores’, que está patente no MadeiraShopping desde ontem. O último dia para visitar a exposição é 21 de junho.
A inauguração da exposição, com cerimónia de entrega de certificados, realiza-se no dia 11 de junho, às 11h30, no centro comercial.
Dedicado às áreas do desenho e da pintura, o concurso destinou-se a crianças da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com idades compreendidas entre os 3 e os 11 anos, tendo como principal objetivo valorizar as Artes Visuais no currículo escolar e na formação integral das crianças.
Esta edição, subordinada ao tema ‘Tesouros da Minha Terra’, desafiou os participantes a representar elementos do património cultural das suas regiões, explorando o subtema ‘Flores’. As crianças foram convidadas a observar e descobrir flores características da flora local, presentes nas suas casas, escolas ou comunidades, e a representá-las através do desenho, da pintura e da expressão artística.
A iniciativa procurou estimular a criatividade, promover a consciência ambiental e sensibilizar para a importância da sustentabilidade e da preservação da natureza, valorizando simultaneamente a diversidade cultural e natural existente em diferentes regiões do mundo.
A forte adesão registada nesta edição traduziu-se na receção de 1.485 trabalhos, provenientes de 29 escolas da Região Autónoma da Madeira, 11 escolas de Portugal continental, uma escola dos Açores e 20 instituições de outros países.
Após avaliação por um júri especializado, foram atribuídos nove prémios na categoria Nacional e nove prémios na categoria Internacional, bem como 68 Menções Honrosas.
Para além dos trabalhos premiados, a exposição apresenta uma seleção representativa das obras submetidas a concurso, reunindo trabalhos de todas as escolas e instituições participantes. Estão representados diversos países, entre os quais Bulgária, Roménia, Espanha, Polónia, Angola, Turquia, Índia, Taiwan, Hong Kong, Macedónia do Norte, Letónia, Lituânia e Hungria.
Este concurso conta já com várias edições. Inicialmente desenvolvido no âmbito regional, foi alargado ao território nacional em 2015 e, desde 2021, passou a ter divulgação internacional, permitindo o contacto entre diferentes culturas, a partilha de práticas pedagógicas e artísticas e a valorização de trabalhos de elevada qualidade visual e técnica.
Com este projeto, a Direção de Serviços de Educação Artística pretende continuar a reforçar o papel das Artes Visuais no desenvolvimento das crianças, disponibilizando aos docentes um tema abrangente e acessível, passível de ser explorado através de diversas técnicas e materiais, em consonância com as orientações curriculares da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
A criatividade, a qualidade e a diversidade das obras expostas proporcionam aos visitantes a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelas escolas nesta área artística, apreciando produções plásticas de crianças da Educação Pré-Escolar e de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
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