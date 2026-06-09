Dualibi & Banda no arranque dos Concertos do Pátio 2026 (com vídeo)

Com uma casa bem composta, os Concertos no Pátio 2026 regressaram na noite de hoje ao Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal, naquele que foi o arranque da 5.ª edição do evento.
Duailibi & Banda subiram ao palco pelas 21h30, depois de uma atuação de abertura de Vítor Freitas, que animou os presentes desde as 19h00.
António Duailibi, jovem artista e compositor luso-brasileiro natural da Madeira, conquistou o público com uma proposta musical que cruza raízes da música popular brasileira com influências de neo-soul, funk e rock.
A sessão de abertura acabou assim por superar o imprevisto causado pelas perturbações no Aeroporto da Madeira que impediram a chegada do madeirense João Borsch, artista madeirense que iria atuar esta noite.
De resto recorde-se que os Concertos no Pátio prosseguem a 17 de junho, com The Legendary Tigerman, e a 24 de junho, com Rita Redshoes e Bruno Santos.
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