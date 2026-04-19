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I Liga: FC Porto vence Tondela e está cada vez mais perto do título

    I Liga: FC Porto vence Tondela e está cada vez mais perto do título
    Victor Froholdt fechou a contagem no Dragão. MANUEL FERNANDO ARAUJO / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
19 Abril 2026
22:50

O FC Porto venceu hoje o Tondela, por 2-0, na 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e está cada vez mais perto do título, beneficiando da derrota do Sporting no dérbi com o Benfica.

No Estádio do Dragão, os ‘azuis e brancos’ adiantaram-se no marcador com um golo do espanhol Gabri Veiga, aos 48 minutos, já depois de Alan Varela falhar um penálti, aos 39, e ampliaram a vantagem pelo dinamarquês Froholdt, aos 65.

Com esta vitória, e depois do triunfo do Benfica na visita ao Sporting (2-1), o FC Porto lidera a I Liga com 79 pontos, mais sete do que os ‘encarnados’ e mais oito do que os ‘leões’, que têm menos um jogo, quando apenas faltam disputar quatro jornadas.

Já o Tondela, que não vence há seis jogos, continua no 17.º e penúltimo lugar, em zona de despromoção direta, com 21 pontos, a cinco do Casa Pia, que é 16.º, lugar do play-off de manutenção, com ambas as equipas com menos um jogo.

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