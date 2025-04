No passado dia 3 de abril, pelas 18h30, o Sindicato Independente dos Médicos da Madeira acolheu a reunião mensal da rede RESS (Rede para a Economia Social e Solidária), que, nesta ocasião, foi orientada pela Associação Nacional de Displasias Ósseas(ANDO) Delegação da Madeira.

A presidente da ANDO Portugal, Inês Alves, a presidente da delegação da ANDO Madeira, Cláudia Ramos, o vice-presidente Pedro Diogo Silva, e vogal Elisabete Silva, orientaram a reunião que abordou entre outros temas a missão da instituição, as atividades que têm sido desenvolvidas regional, nacional e internacionalmente bem como os esforços conjuntos das instituições da região no âmbito da economia social e rede RESS.

Detalharam-se as suas principais atividades, com ênfase nas parcerias colaborativas que têm sido estabelecidas para o avanço das causas relacionadas com as displasias ósseas, condições ósseas raras, a inovação em saúde e a inclusão destes indivíduos de pessoas com displasias ósseas na Região.

O evento insere-se no contexto da Rede RESS, um projeto que visa reunir e agregar entidades da economia social, com o objetivo de promover a colaboração e o fortalecimento de parcerias entre as diversas instituições da Região Autónoma da Madeira. A RESS incentiva, através de um trabalho colaborativo, o otimizar de recursos, a implementação de novas soluções e o fomentar do desenvolvimento de políticas públicas que atendam às necessidades sociais da região.

“O encontro foi uma oportunidade para debater questões relevantes para o setor da economia social e solidária, abordando desde a inclusão social até a sustentabilidade das entidades envolvidas. As parcerias estabelecidas nas reuniões da rede têm sido fundamentais para fortalecer o tecido social da Madeira, criando uma rede de apoio mútuo que promove o bem-estar coletivo”, revela comunicado enviado à imprensa pela Associação Raquel Lombardi.

Cláudia Ramos, destacou a importância do envolvimento de todas as partes interessadas no processo de transformação social da região. “É crucial que as entidades da economia social trabalhem de forma colaborativa, unindo forças para alcançar objetivos comuns. A rede RESS tem sido fundamental para fomentar parcerias e ações concretas que impactam positivamente a nossa comunidade”, disse.

Pedro Diogo Silva, reforçou a necessidade de garantir que as iniciativas no setor da saúde, como as apresentadas pela Associação Nacional de Displasias Ósseas, continuem a ser um ponto de atenção para as autoridades regionais e nacionais. “A colaboração entre as várias entidades é essencial para oferecer soluções eficazes aos desafios que enfrentamos, tanto na saúde quanto em outras áreas da economia social. A Madeira tem o potencial de ser um exemplo de boas práticas, e é preciso aproveitar essa oportunidade”, afirmou.

A reunião também contou com o testemunho real de Rosa Pinto, sócia da Associação pessoa com displasia óssea e associada da ANDO, que explanou as suas dúvidas e evolução desde que se envolveu nos trabalhos da associação e partilhou experiências locais e nacionais.

“Esta reunião é apenas uma das várias iniciativas promovidas pela rede RESS a fim de fortalecer a ligação entre as diversas entidades, e impulsionar a economia social e solidária na Madeira. A cooperação entre instituições (assente em parcerias eficazes), continuará a ser um pilar essencial para o desenvolvimento da Região, o bem-estar da comunidade e a promoção da inclusão”, remata a Associação Raquel Lombardi.