Uma das marcas mais características das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é a sua dimensão empreendedora e benemérita como corroboram as trajetórias de diversos compatriotas que criam empresas de sucesso, e desempenham funções de relevo a nível cultural, económico, político e social.

Nos vários exemplos de empreendedores portugueses da diáspora, cada vez mais reconhecidos como uma mais-valia estratégica na promoção internacional do país, destaca-se o percurso inspirador e singular de Isidro Flores, um dos mais destacados empreendedores da comunidade portuguesa em Vancouver, situada na Colúmbia Britânica, a terceira maior província do Canadá, onde vivem cerca de 40 mil portugueses e lusodescendentes.

Natural da Vila de São Sebastião, situada no concelho açoriano de Angra do Heroísmo, no sueste da ilha Terceira, Isidro Flores emigrou para o Canadá no ocaso dos anos 70, na esteira de milhares de compatriotas, que se estabeleceram no segundo maior país do mundo em extensão territorial, em demanda de melhores condições de vida.

A chegada ao território canadiano com 24 anos, marcou o início de um percurso de vida de um verdadeiro “self-made man”. O trabalho, o esforço e a abnegação, valores coligidos no seio familiar, forjaram uma têmpera de trabalho assente no mercado laboral da construção civil.

A experiência profissional impactante, impeliu o emigrante terceirense a criar a Concord Concrete Pumps, uma empresa que se destaca no continente americano pela produção de camiões equipados com bombas de betão. Sediada em Port Coquitlam, a 30 quilómetros de Vancouver, a Concord Concrete Pumps, cujas bombas de betão são construídas e produzidas numa fábrica que possui na Coreia do Sul, e que se encontra ainda presente na Austrália, atuando assim em mercados que vão desde a América do Norte, México, Brasil, Jordânia ou Oceânia, introduziu em 2006 a maior bomba de lança de betão montada em camião do mundo, tendo sido inclusive distinguida com o prémio Construction Equipment Top 100.

Avaliada em dezenas de milhões de dólares, a Concord Concrete Pumps, que reflete o carisma, a visão empresarial e o espírito fundador de Isidro Flores, tem desde a sua génese implementado uma cultura de melhoria contínua na gestão de todos os processos e atividades da empresa, por meio dos mais elevados padrões de qualidade e inovação.

O esforço hercúleo e a dedicação incansável de Isidro Flores, robusteceram um empresário de sucesso que nunca descurou a responsabilidade social. Radicado há mais de quarenta anos no Canadá, o sucesso que o emigrante açoriano alcançou no mundo dos negócios, tem sido acompanhado de uma relevante dimensão benemérita.

É o caso, por exemplo, do auxílio solidário que presta a várias crianças carenciadas de países como o Brasil, Índia, Camboja e Indonésia, apoiando-as com subsídios ao longo dos anos. Uma dinâmica solidária que não olvida o torrão natal, ainda no ano passado, o emigrante empreendedor concedeu um generoso apoio à Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, que permitiu a recuperação do portão principal do Cemitério do Bom Fim. Uma ação solidária que além de ajudar a terra-mãe, constituiu uma homenagem ao seu avô, Francisco Isidoro Flores, cujo nome consta num dos painéis de azulejos, exteriores ao cemitério, como tendo sido um dos operários locais que trabalharam na obra do Cemitério do Bom Fim.

Uma das figuras mais conhecidas da comunidade portuguesa em Vancouver, na costa oeste do Canadá, o percurso singular do empresário filantropo Isidro Flores recorda-nos a máxima de Eça de Queiróz, um dos mais importantes escritores portugueses de todos os tempos: “Na vida o êxito pertence àqueles que têm energia, disciplina, sangue-frio e bondade”.