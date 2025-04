Veja o ‘Antes e Depois’ da moda na Madeira (com fotos)

Tenhamos como exemplo Fátima Lopes que, há mais de três décadas, rumou a Lisboa e posteriormente a Paris, para seguir um sonho que jamais conseguiria alcançar na terra onde nasceu. “Naquela altura, a Região não dava nenhuma hipótese para os criadores terem uma profissão como aquela que eu ambicionava. Eu ‘queria o mundo’ e há 30 anos a Madeira era completamente isolada do mundo da moda”, relata a estilista de renome.

Felizmente, para os profissionais do setor, “hoje há uma realidade completamente diferente em que alguém que tenha muito talento e vontade consegue fazer magia”, observa Fátima Lopes, em declarações ao JM.

O estilista madeirense dá conta ao JM que está a tentar expandir o seu trabalho. “Vou fazer o meu próximo lançamento no dia 25 de abril no Porto porque a Madeira é uma ilha muito bonita e etc... mas a falta de oportunidades ainda existe e é algo sobre o qual temos de lutar para que tal facto se inverta”, reforça.